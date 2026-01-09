Salute

Restaurata chiesa a Villagrazia di Carini. Scarpinato: «Interventi in tutta la regione, il nostro patrimonio va curato»

Ven, 09/01/2026 - 14:07

Si sono conclusi i lavori di restauro del tetto della chiesa settecentesca di San Francesco, a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo. 
L’intervento, realizzato in poco meno di un anno e con un investimento di circa 40 mila euro stanziati dall’assessorato regionale dei Beni culturali, ha consentito il rifacimento della copertura dell’unica aula rettangolare, che risultava totalmente scoperta, e della porzione sovrastante l’altare.

Quest’ultima, gravemente compromessa dalle infiltrazioni meteoriche, era protetta da un tetto a due falde con struttura lignea ormai fatiscente. Oltre al rifacimento della copertura, sono state completate anche le opere accessorie, tra cui grondaie e pluviali, indispensabili per garantire una corretta protezione dell’edificio nel tempo.
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Pugliesi Costruzioni srl, con sede ad Alcamo (Trapani), su progetto redatto dalla Soprintendenza dei Beni culturali di Palermo.
«Questi interventi – dice l’assessore ai Beni culturali e identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – rientrano tra i lavori di somma urgenza che stiamo portando avanti su tutto il territorio regionale. Il nostro patrimonio ha bisogno di costante manutenzione e cura».

