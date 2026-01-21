Pontili si staccano a Palermo, vigili del fuoco salvano 20 natanti

I vigili del fuoco di Palermo sono intervenuti al molo trapezoidale, dove per il maltempo si erano staccati due Pontili, per evitare che 20 imbarcazioni finissero alla deriva a causa del forte vento che ha soffiato sul capoluogo tutta la notte. I pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza il molo. Sono stati 85 gli interventi, principalmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, eseguiti dai vigili del fuoco in provincia di Palermo, dalle 18 di ieri alle 8 di oggi. Le criticità a Mondello dove la zona della piazza e lungo il litorale sono stati chiusi al transito per alte onde che arrivano in strada. In prima serata all’Arenella un’auto affondata nel porticciolo: il proprietario del veicolo è riuscito a mettersi in salvo. Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Anche durante le ore notturne è stato raddoppiato il dispositivo di soccorso provinciale, con personale impegnato in servizio continuativo fino a 24 ore. (ANSA).