Operazione della polizia penitenziaria nella Casa di Reclusione di San Cataldo, sequestrati nove telefonini

Nella Casa di Reclusione di San Cataldo ieri la Polizia Penitenziaria ha messo a segno un’importante operazione. Nel corso di un’accurata attività di controllo, gli agenti hanno in fatti rinvenuto all’interno di una cella ben nove telefoni cellulari, di cui sette smartphone e due mini-telefonini, tutti completi dei rispettivi caricabatterie. La Polizia Penitenziaria è ora impegnata nella ricerca delle relative Sim, poiché solo una parte di esse è stata finora recuperata. Ne ha dato notizia ieri pomeriggio il vice presidente CONSIPe, Francesco Davide Scaduto, esprimendo «un plauso a tutto il Reparto di Polizia Penitenziaria che, sotto la direzione di un neofunzionario – afferma il sindacalista – ha dimostrato elevato senso del dovere, spirito di sacrificio e dedizione, riuscendo a contrastare efficacemente tali condotte illecite e a sequestrare i telefoni dalla disponibilità dei detenuti». «È evidente che anche un piccolo istituto penitenziario come quello di San Cataldo – aggiunge Scaduto – non è immune da simili episodi. Una parte della popolazione detenuta tenta di eludere le regole imposte dal l’Amministrazione Penitenziaria, al fine di espiare la pena in modo illecito, e mantenendo collegamenti con la criminalità organizzata». Secondo le prime ricostruzioni, i telefoni erano occultati all’interno delle plafoniere delle camere detentive e persino all’interno del televisore in uso ai detenuti. «Diventa sempre più difficile, all’interno degli istituti penitenziari, svolgere un’adeguata attività di prevenzione – prosegue il vice presidente CONSIPe-. Con le risorse disponibili è quasi impossibile garantire pienamente ordine e sicurezza, e contrastare l’introduzione di micro telefonini e di altri oggetti vietati». Scaduto chiede pertanto al Provveditorato Regionale l’assegnazione di fondi straordinari e ulteriori risorse umane, «per consentire un’operati vità efficace e garantire standard di sicurezza più elevati nell’Istituto».