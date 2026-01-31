Migranti: recuperato corpo di una donna nel Canale di Sicilia

Il corpo senza vita di una donna e’ stato recuperato nel Canale di Sicilia dall’equipaggio della nave della ong Sos Mediterranee. Lo rende noto la stessa organizzazione, la cui nave sarebbe diretta verso il porto di Siracusa per il trasbordo della salma.
Le autorita’ inquirenti procederanno agli accertamenti necessari per l’identificazione della vittima e per chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ipotesi formulata da Sos Mediterranee, la donna potrebbe essere una delle circa 380 persone disperse nel Mediterraneo centrale la scorsa settimana, dopo il passaggio del ciclone Harry.