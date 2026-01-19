Salute

Redazione 3

Maltempo, il ciclone Harry si abbatte sulla Sicilia

Lun, 19/01/2026 - 09:27

Il ciclone Harry si e’ abbattuto nella notte sulla Sicilia. L’isola e’ sferzata da vento e acqua, e in quasi tutte le province, eccetto Palermo, le scuole sono chiuse. Le condizioni meteorologiche piu’ severe riguardano l’area etnea e quella dei Peloritani, indicati in rosso dalla Protezione civile, che ha invitato i sindaci, in qualita’ di autorita’ locali competenti, ad attuare le misure previste dai Piani comunali. Il dipartimento ha fatto sapere, inoltre, di aver sospeso congedi e permessi per il personale e di aver attivato le organizzazioni di volontariato per “supportare, in tutte le verifiche necessarie, i presidi territoriali per le attivita’ di assistenza alla popolazione”. (AGI)

