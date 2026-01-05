Salute

Inchiesta sui rimborsi irregolari all’Università di Messina, tre nuovi indagati

Redazione 3

Inchiesta sui rimborsi irregolari all’Università di Messina, tre nuovi indagati

Lun, 05/01/2026 - 14:21

Condividi su:

Si allarga l’inchiesta della Procura di Messina sui presunti rimborsi irregolari all’Università. Oltre all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, sono indagati Leonarda Urzì e Antonino Zagami, ex segretari amministrativi, e Sebastiano Campagna, ex direttore di dipartimento. Le accuse sono, a vario titolo, di peculato e falso in concorso. Contestati rimborsi per oltre 1,6 milioni di euro relativi a 18 progetti di ricerca. Giovedì il Tribunale del Riesame deciderà sull’appello della Procura contro il rigetto degli arresti domiciliari per l’ex rettore. (ITALPRESS). 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta