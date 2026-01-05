Inchiesta sui rimborsi irregolari all’Università di Messina, tre nuovi indagati

Si allarga l’inchiesta della Procura di Messina sui presunti rimborsi irregolari all’Università. Oltre all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, sono indagati Leonarda Urzì e Antonino Zagami, ex segretari amministrativi, e Sebastiano Campagna, ex direttore di dipartimento. Le accuse sono, a vario titolo, di peculato e falso in concorso. Contestati rimborsi per oltre 1,6 milioni di euro relativi a 18 progetti di ricerca. Giovedì il Tribunale del Riesame deciderà sull’appello della Procura contro il rigetto degli arresti domiciliari per l’ex rettore. (ITALPRESS).