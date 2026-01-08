In piazza a Monreale con una pistola giocattolo, fermato 14enne

Ha partecipato a una serata musicale organizzata in piazza a Monreale (Palermo), tenendo nel marsupio una pistola. Un quattordicenne è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere. Ad accorgersi dell’arma è stato un cittadino che ha subito segnalato la cosa ai carabinieri impegnati nel servizio di controllo. Il ragazzino è stato immediatamente bloccato dai militari che hanno trovato nel suo marsupio l’arma, rivelatasi poi una pistola giocattolo. L’arma è stata posta sotto sequestro e la posizione del minorenne è al vaglio dell’autorità giudiziaria minorile. (Adnkronos)