Il noleggio auto è al 30,6% del mercato nel 2025

(Adnkronos) – Il noleggio veicoli consolida il proprio ruolo di pilastro dell’industria automotive italiana. Nel 2025, secondo l’analisi congiunta ANIASA–Dataforce, le immatricolazioni a noleggio (auto + veicoli commerciali leggeri) hanno raggiunto quota 524.728 unità, in crescita del 10,73% rispetto al 2024, a fronte di un mercato complessivo in lieve flessione (-2,4%). La quota di mercato del noleggio sull’immatricolato nazionale sale al 30,6%, superando la soglia del 30% per l’intero anno. In ambito vetture la quota è del 29,55%, mentre nel comparto dei veicoli commerciali leggeri (VCL) raggiunge il 39,57%. A trainare la crescita sono le autovetture (+13,3%), con segnali positivi sia nel noleggio a lungo termine (+11,6%) sia nel breve termine (+19,25%). Il comparto dei VCL resta invece in territorio negativo (-3,34%), con una performance ancora debole soprattutto nel breve termine (-16,1%), seppur in miglioramento rispetto al primo semestre. “In un mercato delle quattro ruote ancora in calo nel 2025, il noleggio si è confermato un pilastro essenziale per l’industria automotive, consolidando una quota di mercato del 30% sull’immatricolato nazionale. Un’ulteriore conferma della validità della formula che soddisfa le esigenze di mobilità cittadina, turistica e aziendale di un consumatore disorientato dagli stop and go normativi degli ultimi anni, ma soprattutto da un aumento dei costi di acquisto e di gestione dell’auto che lo spingono sempre più a preferire l’uso all’acquisto per avere certezza sui propri impegni finanziari. L’anno che è appena cominciato può segnare una svolta importante per la mobilità a noleggio con l’appuntamento fissato dalla Legge Delega che ci attendiamo adegui la fiscalità sull’auto del nostro Paese alla media europea”, ha commentato il Presidente ANIASA Italo Folonari.



—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)