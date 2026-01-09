Hisense, l’intelligenza artificiale riscrive le regole della domotica﻿

(Adnkronos) – Al CES 2026 di Las Vegas, Hisense delinea il futuro dell'abitare automatizzato attraverso un’evoluzione radicale della piattaforma ConnectLife. Non si tratta più di semplici elettrodomestici connessi, ma di un ecosistema governato da assistenti virtuali specializzati che apprendono le abitudini dell’utente per gestire in autonomia ogni aspetto della vita domestica. Dalla climatizzazione che si adatta alla qualità dell’aria e alla presenza di persone nelle stanze, fino ai sistemi di lavanderia capaci di riconoscere i tessuti, l’obiettivo è la totale scomparsa della complessità operativa. L’apertura allo standard Matter e la piena compatibilità con l’universo Google Home posizionano il brand come un hub centrale capace di dialogare con migliaia di dispositivi di terze parti. La cucina diventa il cuore tecnologico dell'abitazione con la serie ConnectLife Hub, dove il frigorifero assume il ruolo di centrale operativa grazie a un doppio schermo ad alta risoluzione. L’integrazione di un assistente culinario basato su intelligenza artificiale permette di coordinare la preparazione dei pasti, suggerendo ricette in base agli ingredienti disponibili e impostando automaticamente i parametri dei forni smart. Questa sinergia si estende al nuovo piano cottura a induzione e alla lavastoviglie S7, la quale sfrutta la tecnologia AI Super Wash per calcolare autonomamente la quantità di detergente e la temperatura necessaria, comunicando con gli altri dispositivi per ottimizzare il ciclo di lavaggio in base al tipo di residui prodotti durante la cottura. La modularità e l'efficienza degli spazi rappresentano l'altro pilastro della strategia presentata a Las Vegas. La linea PureFit propone soluzioni a incasso dal design estremamente sottile, ideali per i contesti urbani moderni, senza rinunciare a tecnologie di conservazione avanzate come il raffreddamento metal-tech e i sistemi antibatterici. La stessa filosofia guida il segmento laundry, dove spicca la X-Zone Master, un sistema di lavaggio componibile unico nel suo genere. Questa struttura permette di aggiungere mini-moduli indipendenti all’unità principale, consentendo di trattare simultaneamente carichi differenti come capi sportivi, abbigliamento per neonati o accessori per animali, mantenendo una silenziosità operativa paragonabile a un sussurro. Infine, il design incontra la funzionalità nella serie Roman Holiday, una soluzione all-in-one che richiama l’estetica retro e l’artigianato classico pur nascondendo un cuore tecnologico d’avanguardia. Grazie alla profondità ridotta, il dispositivo si integra anche negli ambienti più angusti, gestendo interamente il ciclo di lavaggio, asciugatura e igienizzazione tramite sensori intelligenti. Con queste innovazioni, Hisense trasforma l’elettrodomestico da strumento passivo a partner attivo della quotidianità, puntando su una connettività che non è più un’opzione aggiuntiva, ma la base strutturale di una casa realmente intelligente e autosufficiente.

