Groenlandia, in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue

Gio, 22/01/2026 - 23:23

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo informale e straordinario sulle relazioni con gli Usa è in corso a Bruxelles. All'inizio dei lavori il presidente Antonio Costa ha trasmesso, per conto di tutti i leader, un messaggio di condoglianze al premier spagnolo Pedro Sanchez, per le vittime degli incidenti ferroviari avvenuti nei giorni scorsi in Spagna. I capi di Stato e di governo hanno osservato un minuto di silenzio all'avvio dei lavori. 
