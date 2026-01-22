Groenlandia, in corso a Bruxelles il summit del Consiglio Ue

(Adnkronos) – Il Consiglio Europeo informale e straordinario sulle relazioni con gli Usa è in corso a Bruxelles. All'inizio dei lavori il presidente Antonio Costa ha trasmesso, per conto di tutti i leader, un messaggio di condoglianze al premier spagnolo Pedro Sanchez, per le vittime degli incidenti ferroviari avvenuti nei giorni scorsi in Spagna. I capi di Stato e di governo hanno osservato un minuto di silenzio all'avvio dei lavori.

