Una famiglia di turisti svizzeri bloccata ieri sera da una bufera di neve sull’Etna è stata soccorsa dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Nicolosi. La famiglia si trovava nei pressi dei Carteri Silvestri e si stava recando in un albergo quando è stata sorpresa dalla bufera. A dare l’allarme è stato il titolare della struttura, contattato dagli stessi clienti rimasti bloccati con la propria auto a causa della neve. Gli specialisti del Soccorso alpino delle fiamme gialle hanno seguito il percorso in direzione del Rifugio Sapienza. Le condizioni meteo avverse, caratterizzate da neve intensa e forti raffiche di vento, hanno costretto i militari ad abbandonare il mezzo di servizio e a proseguire l’intervento a piedi tra cumuli di neve alti anche un metro e mezzo. Nonostante le difficoltà, i soccorritori sono riusciti a localizzare e a raggiungere la famiglia, ormai in preda al panico, composta da tre persone, tra cui una bambina di 4 anni. I tre presentavano segni iniziali di ipotermia ma nessuna urgenza sanitaria: sono stati condotti a piedi nei fuoristrada e, a seguire, in albergo. Le operazioni, ultimate intorno alle 23, sono state condotte in costante contatto con la prefettura di Catania e con il Centro coordinamento soccorsi (Ccs), attivato per l’emergenza maltempo in provincia di Catania. (Dire)
GdiF Catania, soccorsa dal Sagf di Nicolosi una famiglia di turisti svizzeri bloccata da una bufera di neve sull’Etna
Mar, 20/01/2026 - 13:58
