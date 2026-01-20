Frosinone, operaio muore cadendo da tetto di un capannone

(Adnkronos) – Un operaio di un'azienda per la produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti è morto a Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri l'operaio, un 48enne straniero, stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto.

