Frosinone, operaio muore cadendo da tetto di un capannone

Mar, 20/01/2026 - 16:02

(Adnkronos) – Un operaio di un'azienda per la produzione di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti è morto a Frosinone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Secondo una primissima ricostruzione dei carabinieri l'operaio, un 48enne straniero, stava eseguendo lavori di manutenzione quando, per cause ancora da accertare, è precipitato dal tetto.  
