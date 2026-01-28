Salute

Frana a Niscemi, il SIM Carabinieri Sicilia e Caltanissetta al fianco della popolazione e dei militari in prima linea

Redazione

Frana a Niscemi, il SIM Carabinieri Sicilia e Caltanissetta al fianco della popolazione e dei militari in prima linea

Mer, 28/01/2026 - 18:28

Condividi su:

In merito al drammatico movimento franoso che sta colpendo la cittadina di Niscemi, la Segreteria del SIM Carabinieri Sicilia e la Segreteria provinciale di Caltanissetta esprimono la più profonda vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione locale, duramente provata da un evento che sta mettendo a rischio il tessuto sociale e la sicurezza di intere famiglie.

“Il pensiero del SIMaffermano – è rivolto prioritariamente agli sfollati e a tutte le persone che in queste ore hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, vivendo il trauma della perdita e dell’incertezza per il futuro: a loro giunge l’abbraccio di tutta l’Associazione sindacale dei Carabinieri, con l’auspicio che nessuno venga lasciato solo in questa emergenza”.

“In questo contesto di estrema criticità, il SIM Carabinieri – proseguono le Segreterie – rivolge un ringraziamento sentito ai militari della Stazione Carabinieri di Niscemi e del Reparto Territoriale di Gela, impegnati senza sosta sul campo per garantire assistenza, sicurezza e conforto ai cittadini colpiti: la presenza costante dei colleghi in mezzo alla gente rappresenta la testimonianza più alta dei valori dell’Arma, una vicinanza che va ben oltre i doveri istituzionali per trasformarsi in vera prossimità umana e spirito di sacrificio verso i più deboli e chi soffre”.

“L’intervento di questi giorni – concludono – conferma quanto l’Arma sia un pilastro fondamentale e insostituibile per la comunità siciliana, dimostrando una professionalità e un cuore che onorano quotidianamente la divisa, specialmente nei momenti di massima difficoltà come quello che sta vivendo oggi il Comune del Nisseno”.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta