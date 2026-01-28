Frana a Niscemi, il SIM Carabinieri Sicilia e Caltanissetta al fianco della popolazione e dei militari in prima linea

In merito al drammatico movimento franoso che sta colpendo la cittadina di Niscemi, la Segreteria del SIM Carabinieri Sicilia e la Segreteria provinciale di Caltanissetta esprimono la più profonda vicinanza e solidarietà a tutta la popolazione locale, duramente provata da un evento che sta mettendo a rischio il tessuto sociale e la sicurezza di intere famiglie.

“Il pensiero del SIM – affermano – è rivolto prioritariamente agli sfollati e a tutte le persone che in queste ore hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni, vivendo il trauma della perdita e dell’incertezza per il futuro: a loro giunge l’abbraccio di tutta l’Associazione sindacale dei Carabinieri, con l’auspicio che nessuno venga lasciato solo in questa emergenza”.

“In questo contesto di estrema criticità, il SIM Carabinieri – proseguono le Segreterie – rivolge un ringraziamento sentito ai militari della Stazione Carabinieri di Niscemi e del Reparto Territoriale di Gela, impegnati senza sosta sul campo per garantire assistenza, sicurezza e conforto ai cittadini colpiti: la presenza costante dei colleghi in mezzo alla gente rappresenta la testimonianza più alta dei valori dell’Arma, una vicinanza che va ben oltre i doveri istituzionali per trasformarsi in vera prossimità umana e spirito di sacrificio verso i più deboli e chi soffre”.

“L’intervento di questi giorni – concludono – conferma quanto l’Arma sia un pilastro fondamentale e insostituibile per la comunità siciliana, dimostrando una professionalità e un cuore che onorano quotidianamente la divisa, specialmente nei momenti di massima difficoltà come quello che sta vivendo oggi il Comune del Nisseno”.