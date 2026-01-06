Il campo lavico nella Valle del Bove dell’Etna “è ancora attivo”. Lo evidenzia l’Osservatorio etneo dell’Ingv. “Il fronte più avanzato permane a quota di circa 1.360 metri sul livello del mare – spiegano gli esperti -. Più a monte, tra 1.600 e 1.400 metri, si osservano ulteriori flussi in sovrapposizione”. Dal punto di vista sismico l’ampiezza del tremore vulcanico, attualmente nella fascia dei valori medi, continua la fase di lento incremento, alla quale si sovrappongono “ampie oscillazioni della durata di circa dieci ore”. (Dire)
Etna, colata lavica nella Valle del Bove ancora attiva
Mar, 06/01/2026 - 15:39
Condividi su: