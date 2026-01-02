Etna, colata ancora alimentata: fronte lavico a quota 1.420 metri

Dalle telecamere di sorveglianza, dalle immagini satellitari e dai rilievi di terreno svolti dagli esperti dell’Ingv sull’Etna si osserva che il campo lavico nella Valle del Bove “è ancora alimentato e il fronte più avanzato – si legge nel report Ingv – ha raggiunto la quota di circa 1.420 metri sul livello del mare ad est del rilievo di Rocca Musarra”. Attualmente, l’estensione massima del campo lavico è di circa 2,8 chilometri. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, inoltre, durante le prime ore del mattino, si è osservata una “debole attività stromboliana al cratere Voragine con blande emissioni di cenere che si disperdevano rapidamente in area sommitale”.

Al momento, a causa delle avverse condizioni meteo, non c’è visibilità dell’area sommitale. Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico permane attualmente nella fascia dei valori medi. L’attività infrasonica risulta attualmente bassa, sia nel tasso di accadimento che nell’energia degli eventi, che risultano localizzati principalmente in prossimità del cratere Voragine. Le reti di monitoraggio delle deformazioni del suolo non mostrano variazioni significative. (Dire)