Droga e armi sequestrate allo Zen 2 di Palermo, cinque arresti dei carabinieri

Droga e armi sequestrate allo Zen 2 di Palermo. Cinque gli arresti dei carabinieri della Compagnia San Lorenzo, insieme a equipaggi del Nucleo Radiomobile, i Cinofili di Palermo Villagrazia e dalle Aliquote di Primo Intervento. Impegnato anche l’elicottero “Fiamma” del IX Nucleo Elicotteri che ha presidiato dall’alto i punti piu’ sensibili del quartiere. Il bilancio dell’attivita’ e’ significativo: 8 sono state le perquisizioni domiciliari effettuate e, in particolare, in via Costante Girardengo, nel cuore dello Zen 2 e nell’ambito di due distinti interventi, i carabinieri hanno arrestato complessivamente cinque persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel primo caso, un palermitano di 31 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora e con precedenti specifici e’ stato arrestato in flagranza di reato. All’interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Ben piu’ articolata la seconda attivita’, che ha portato all’arresto di un intero nucleo familiare: padre, madre e due figli, di eta’ compresa tra i 20 e i 50 anni. (AGI)