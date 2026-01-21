Salute

Davos, incendio in hotel: evacuato Congress Center

AdnKronos

Mer, 21/01/2026 - 21:21

(Adnkronos) – "Siamo fuori dal Congress Center. Ci hanno fatto evacuare tutti quanti. Abbiamo lasciato tutte le nostre cose all’interno perché pare ci sia un incendio in un albergo qui vicino. Ci sono elicotteri che volano sopra le nostre teste, è pieno di pompieri e quindi c’è un’emergenza di evacuazione". Lo ha detto Lilli Gruber in collegamento telefonico da Davos con Otto e Mezzo su La7, dopo aver dovuto lasciare lo studio per l'emergenza in corso. 
