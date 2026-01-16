Corruzione: giudizio immediato per il presidente dell’Ars Galvagno

Il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, sara’ giudicato in tribunale a Palermo, a partire dal 4 maggio: lo stesso imputato ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e dunque non dovra’ affrontare l’udienza preliminare, in programma per mercoledi’ prossimo davanti al Gup, ma sara’ direttamente processato dal collegio con accuse che vanno dalla corruzione al peculato, dal falso alla truffa.

Con Galvagno (FdI) verra’ giudicato anche il suo autista, Roberto Marino: pure lui fara’ l’immediato. Restano in udienza dal Gup l’ex portavoce del presidente dell’Ars, Sabrina De Capitani, e l’imprenditrice Marcella Cannariato. In caso di rinvio a giudizio i procedimenti saranno poi riuniti. I legali di Galvagno hanno spiegato la scelta con la necessita’ di fare chiarezza al piu’ presto