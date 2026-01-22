Caltanissetta. “Nessun chiaroscuro sull’azione amministrativa”: Tesauro e la giunta prendono posizione

La vicenda che negli ultimi giorni ha animato il dibattito politico-amministrativo sui social prende avvio da una puntata della trasmissione web Toni Accesi, condotta dall’imprenditore Tony Maganuco. Nel corso della trasmissione viene diffuso un video editoriale nel quale vengono sollevati dubbi sull’organizzazione dell’evento del 1° maggio 2025 promosso dal Comune, con rilievi che investono non solo l’aspetto amministrativo, ma anche profili di natura morale ed etica legati all’operato dell’Amministrazione comunale.

Dal video editoriale si passa poi a una nota scritta, firmata dallo stesso Maganuco e pubblicata dalla testata giornalistica Caltanissetta401, nella quale vengono ribadite le perplessità già espresse in trasmissione. In alcuni passaggi, il documento mette in discussione la congruità delle spese sostenute e la correttezza dell’iter amministrativo seguito per l’organizzazione dell’evento.



A quelle affermazioni replica in maniera puntuale e circostanziata l’assessore agli Eventi Salvatore Petrantoni, diretto interessato. Nella sua nota, Petrantoni respinge le accuse definendole infondate e fuorvianti, ricordando come tutte le procedure amministrative, comprese quelle relative alla spesa complessiva, siano pubblicate sull’Albo Pretorio del Comune e sottoposte ai controlli previsti. L’assessore chiarisce inoltre che l’evento del Primo Maggio è stato organizzato attraverso un avviso pubblico e che la valutazione dei costi non può essere ridotta a un confronto soggettivo sui cachet artistici, ignorando le numerose voci tecniche, logistiche e organizzative che compongono un evento pubblico di tale portata.

Dopo la replica dell’assessore, la stessa testata Caltanissetta401 pubblica un ulteriore articolo a firma del direttore responsabile Sergio Cirlinci, nel quale viene rivendicato il ruolo dell’informazione e il dovere della stampa di pubblicare contributi provenienti da cittadini, sottolineando l’autonomia del giornalismo rispetto al potere politico e affermando di aver garantito il contraddittorio dando spazio anche alla risposta dell’assessore.



A chiudere la vicenda, nella giornata odierna, è intervenuto il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, che ha diffuso una nota ufficiale a nome dell’intera Giunta e dell’Amministrazione comunale, prendendo una posizione netta e unitaria a sostegno dell’assessore Petrantoni e dell’operato dell’Amministrazione.

Il sindaco ha chiarito che la risposta dell’assessore agli Eventi rappresenta fedelmente il metodo di lavoro della Giunta, ribadendo come l’azione amministrativa del Comune di Caltanissetta si fondi esclusivamente su atti pubblici, procedure trasparenti e pieno rispetto delle norme vigenti, con documenti consultabili e verificabili da chiunque attraverso gli strumenti previsti dalla legge.

Nel suo intervento, Tesauro respinge ogni tentativo di costruire dubbi o chiaroscuri sull’operato dell’Amministrazione attraverso ricostruzioni parziali o valutazioni soggettive, sottolineando che non esistono zone d’ombra ma solo atti amministrativi pubblicati, accessibili e sottoposti ai controlli previsti.

Il primo cittadino richiama inoltre il lavoro quotidiano dell’Amministrazione, spesso lontano dai riflettori, orientato esclusivamente all’interesse della città e dei cittadini, e fondato su principi morali ed etici ritenuti non negoziabili. Le polemiche e le notizie circolate in questi giorni, secondo il sindaco, risultano del tutto estranee all’attività amministrativa e politica portata avanti dalla Giunta Tesauro.



La nota del sindaco si chiude con l’impegno a proseguire nel solco della legalità, della trasparenza e del rispetto delle istituzioni, ribadendo che la correttezza amministrativa e la chiarezza degli atti rappresentano la risposta più autorevole a qualsiasi tentativo di strumentalizzazione.