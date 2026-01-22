Caltanissetta. “Dove volano gli aquiloni – Mary Poppins il musical”: la compagnia di Sommatino torna al Teatro Margherita

Per il tredicesimo anno consecutivo la compagnia Insieme per un sogno 2.0 APS di Sommatino fa ritorno sul palcoscenico del Teatro Margherita di Caltanissetta, confermando un appuntamento ormai atteso e riconosciuto dal pubblico nisseno. Quest’anno la compagnia presenta, per la prima volta, lo spettacolo “Dove volano gli aquiloni – Mary Poppins il musical”, una nuova produzione che unisce musica, teatro e immaginazione in un racconto capace di parlare a grandi e piccoli.

La compagnia, giunta alla sua terza generazione di interpreti, è composta da artisti in grado di cantare, recitare e suonare interamente dal vivo, offrendo uno spettacolo autentico e di forte impatto emotivo. A rendere possibile la messa in scena è anche il lavoro corale di un gruppo numeroso e affiatato: scenografi creativi e visionari, costumiste attente ai dettagli, allestitori esperti e direttori di palco precisi, il tutto impreziosito da una regia musicale curata con equilibrio e sensibilità, capace di accompagnare e valorizzare ogni passaggio della narrazione.



La nuova produzione trae ispirazione dalla storia senza tempo di Mary Poppins, la celebre tata che, con fantasia e leggerezza, riesce a riportare armonia e meraviglia, conducendo il pubblico in un viaggio fatto di sogni, immaginazione e poesia. Un racconto che continua a parlare al presente, richiamando valori universali e un senso di stupore che attraversa le generazioni.

Anche quest’anno la risposta della città di Caltanissetta è stata calorosa, a conferma di un legame solido e duraturo tra la compagnia di Sommatino e il pubblico nisseno, che negli anni ha imparato a riconoscerne la qualità e la passione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio, alle ore 20:30, al Teatro Margherita di Caltanissetta. I biglietti sono disponibili in città presso il Piazza Marconi Café (Piazza Marconi, 20 – tel. 329 540 5941) e a Sommatino presso la Pro Loco, nei locali dell’ex Municipio. Per informazioni è attivo il numero 320 433 0381. Una serata per lasciarsi trasportare, ancora una volta, là dove volano gli aquiloni.