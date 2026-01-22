Salute

Caltanissetta. “Dove volano gli aquiloni – Mary Poppins il musical”: la compagnia di Sommatino torna al Teatro Margherita

Gio, 22/01/2026 - 19:31

Per il tredicesimo anno consecutivo la compagnia Insieme per un sogno 2.0 APS di Sommatino fa ritorno sul palcoscenico del Teatro Margherita di Caltanissetta, confermando un appuntamento ormai atteso e riconosciuto dal pubblico nisseno. Quest’anno la compagnia presenta, per la prima volta, lo spettacolo “Dove volano gli aquiloni – Mary Poppins il musical”, una nuova produzione che unisce musica, teatro e immaginazione in un racconto capace di parlare a grandi e piccoli.
La compagnia, giunta alla sua terza generazione di interpreti, è composta da artisti in grado di cantare, recitare e suonare interamente dal vivo, offrendo uno spettacolo autentico e di forte impatto emotivo. A rendere possibile la messa in scena è anche il lavoro corale di un gruppo numeroso e affiatato: scenografi creativi e visionari, costumiste attente ai dettagli, allestitori esperti e direttori di palco precisi, il tutto impreziosito da una regia musicale curata con equilibrio e sensibilità, capace di accompagnare e valorizzare ogni passaggio della narrazione.


La nuova produzione trae ispirazione dalla storia senza tempo di Mary Poppins, la celebre tata che, con fantasia e leggerezza, riesce a riportare armonia e meraviglia, conducendo il pubblico in un viaggio fatto di sogni, immaginazione e poesia. Un racconto che continua a parlare al presente, richiamando valori universali e un senso di stupore che attraversa le generazioni.
Anche quest’anno la risposta della città di Caltanissetta è stata calorosa, a conferma di un legame solido e duraturo tra la compagnia di Sommatino e il pubblico nisseno, che negli anni ha imparato a riconoscerne la qualità e la passione.
L’appuntamento è fissato per giovedì 30 gennaio, alle ore 20:30, al Teatro Margherita di Caltanissetta. I biglietti sono disponibili in città presso il Piazza Marconi Café (Piazza Marconi, 20 – tel. 329 540 5941) e a Sommatino presso la Pro Loco, nei locali dell’ex Municipio. Per informazioni è attivo il numero 320 433 0381. Una serata per lasciarsi trasportare, ancora una volta, là dove volano gli aquiloni.

