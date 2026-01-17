Caltanissetta, controlli della Polizia in centro storico: sequestri e perquisizioni

Caltanissetta, centro storico: controlli congiunti eseguiti dalla Polizia di Stato e dalla Polizia locale, sequestrati cannabinoidi, due persone segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Venerdì pomeriggio, sono stati eseguiti servizi straordinari di controllo del territorio contro il degrado urbano e per contrastare il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra. All’esito dei controlli due assuntori di cannabinoidi sono stati segnalati alla locale Prefettura. Sono state eseguite 6 perquisizioni, identificate 157 persone, 22 delle quali risultate con precedenti di polizia, controllate 28 persone sottoposte agli arresti domiciliari e alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, fermati 41 veicoli, con 2 mezzi sequestrati, 1 patente di guida e 3 carte di circolazione ritirate ed elevate 7 contravvenzioni al codice della strada.