Caltanissetta, comicità e momenti di riflessione al Teatro Regina Margherita, Maurizio Casagrande conquista il pubblico con “Il viaggio del papà”

CALTANISSETTA – Un padre e un figlio alla riscoperta di se stessi e del loro rapporto tra gli elementi al centro della commedia “Il viaggio del papà” di e con Maurizio Casagrande. Terzo appuntamento della rassegna teatrale nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, lo spettacolo andato in scena ieri, 16 gennaio 2026, ha conquistato il pubblico del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta tra risate, applausi e momenti di riflessione, confermando la qualità di un cartellone di grande fascino.

Maurizio Casagrande, affiancato da un cast di attori eccezionali, ha calcato il palcoscenico nisseno con una presenza scenica che ha dominato con spontaneità, catturando l’attenzione della sala sin dai primi istanti in cui si è alzato il sipario. E lo ha fatto nelle vesti di Geppy, uomo capace di trasformare le difficoltà in occasioni, imprenditore di uno showroom della plastica e padre egoista e materialista. Personalità superficiale in contrasto con quella del figlio Nino, interpretato magistralmente da Michele Capone, giovane ambientalista, sognatore, attento al cambiamento climatico e desideroso di trasformare il mondo in un luogo migliore.

Il compleanno di Nino, la promessa di vedere l’aurora boreale di Kiruna, un incidente aereo e padre e figlio naufraghi su un’isola di plastica. Un viaggio che ha condotto i protagonisti in un’avventura esilarante diventata occasione per imparare a stare insieme, ad accettarsi l’uno con l’altro. L’incontro con la sirena Arret, interpretata da Ana Cecilia, poi con un comico “Wilson”, impersonato da Giovanni Iovino, ha permesso a padre e figlio di riscoprirsi, di giungere a una crescita reciproca dove il cambio di prospettive li ha condotti a interrogarsi su se stessi e a conquistare un percorso fatto di verità, di trasformazione e di rinascita.

Tra gag, jingle e performance di Arianna pucci, ne “Il viaggio del papà” sono emerse con forza le contraddizioni dei protagonisti, si sono scontrate in un rapporto padre-figlio raccontato con pungente ironia e allo stesso tempo ha saputo toccare gli animi puntando i riflettori sull’importanza di curare e di proteggere la nostra terra, calpestata dall’avidità e dall’egoismo umani.

La sceneggiatura raffinata ed equilibrata ha offerto una vivacità arricchita da momenti musicali straordinari, che hanno accompagnato le emozioni dei personaggi, ed è stata impreziosita da una scenografia di impatto che ha trasportato il pubblico in un’atmosfera sognante.

Uno spettacolo, “Il viaggio del papà”, che con sensibilità e attenzione ha affrontato temi di attualità, come la sostenibilità ambientale, le relazioni umane, la possibilità di scegliere di cambiare e di migliorarsi. L’elemento trainante della comicità non è risultato sterile: ha saputo invitare a riflessioni profonde.

Il finale toccante ha evidenziato l’importanza di un ritorno alle relazioni autentiche; ha acceso il desiderio di una comunicazione che sia strumento di coesione e la volontà di proteggere il nostro mondo.

Il successo del terzo appuntamento della rassegna teatrale nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro” ha confermato un’esperienza culturale di alta qualità e di grande impatto emotivo.