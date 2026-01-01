Caltanissetta, Capodanno in Corso Umberto: “Time Machine” accende la notte di San Silvestro

Musica, DJ e partecipazione per una serata riuscita nel cuore di Caltanissetta

È stata “Time Machine” la colonna sonora del Capodanno in Corso Umberto, l’evento che ha accompagnato il passaggio al 2026 con una serata danzante partecipata e ben organizzata, capace di restituire al centro storico un’atmosfera viva e animata. Le luci del palco e una selezione di hit dance senza tempo, dagli anni Settanta fino ai brani più recenti, hanno scandito la notte di San Silvestro, attirando un flusso costante di persone fino a dopo la mezzanotte.

La regia dell’evento è stata curata dall’organizzazione GenteEmerGente, con Ernesto Trapanese protagonista e mattatore della serata. Trapanese ha guidato l’andamento dello show “Time Machine”, coordinando i diversi momenti musicali e alternandosi alla console insieme a Roberto Gallà, Marco Giannone, Andrea Castiglione e DJ Sesio. Una line-up articolata, nella quale ciascun DJ ha trovato il proprio spazio, contribuendo a una sequenza fluida e coerente.

Al mixer il sindaco Tesauro



Nel corso della serata è arrivato anche il saluto dell’amministrazione comunale, con il Walter Tesauro salito sul palco per rivolgere gli auguri di buon anno alla città. Accanto al primo cittadino, la presenza di alcuni assessori – nonostante il freddo della sera – ha rappresentato il segno di un’amministrazione unita e compatta, che ha scelto di condividere questo momento simbolico con i cittadini. In un clima informale, il sindaco si è avvicinato anche alla console, prendendo parte in modo simbolico al momento musicale insieme ai DJ.



La scelta di condividere il palco con professionisti che hanno trasformato la passione per la musica in un mestiere è stata uno degli elementi distintivi di “Time Machine”, valorizzando il lavoro di chi opera nel mondo del mixaggio e della selezione musicale.

Pur in presenza di numerose alternative, tra feste private e appuntamenti nei locali, Corso Umberto ha mantenuto una presenza significativa di pubblico, confermandosi luogo centrale del Capodanno cittadino. Il bilancio finale è quello di una serata riuscita, che ha accompagnato l’ingresso nel nuovo anno con musica, partecipazione e una città protagonista nel suo spazio più rappresentativo.