Caltanissetta, ambulanza sfonda vetrina e “distrugge” negozio: panico in via Sallemi

CALTANISSETTA – Solo il fato benevolo, nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio, non ha trasformato, a Caltanissetta, un sinistro in una tragedia.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, un malore improvviso del conducente ha determinato la perdita del controllo della guida di un’ambulanza.

Il veicolo ha terminato la sua corsa all’interno di un negozio di autoricambi dopo aver sfondato, con un fragoroso boato, la vetrina. Attimo di panico in via Sallemi nel capoluogo nisseno.

L’attivita commerciale è stata distrutta ma non ci sono, fortunatamente, feriti. Le forze dell’ordine sono al lavoro per verificare l’esatta dinamica dei fatti.