Caltanissetta, allerta meteo rientrata: da domani scuole aperte e stop alle chiusure

CALTANISSETTA – Rientra l’emergenza meteo e la città torna alla normalità. A comunicarlo è il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, che con un video pubblicato sulla propria pagina Facebook ha annunciato il miglioramento delle condizioni meteorologiche, domani confermati livello di allerta gialla ma senza raffiche di vento firte.

Alla luce dell’evoluzione del quadro meteo, l’ordinanza firmata nei giorni scorsi, che aveva disposto in via precauzionale la chiusura delle scuole, delle ville comunali e del cimitero, cessa i suoi effetti. Da domani, dunque, le scuole di ogni ordine e grado riapriranno regolarmente e tutte le attività sospese potranno riprendere.

Nel messaggio rivolto alla città, il primo cittadino ha voluto soprattutto rassicurare le famiglie, sottolineando che gli studenti potranno tornare in classe senza criticità e che le misure adottate in precedenza erano state dettate esclusivamente da un principio di prudenza, in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

Il miglioramento delle condizioni atmosferiche consentono quindi la piena ripresa della quotidianità, con la riapertura delle strutture comunali e il ripristino dei servizi, fermo restando il monitoraggio costante della situazione da parte delle autorità competenti.

L’Amministrazione comunale continuerà a seguire l’evolversi delle condizioni meteo, garantendo aggiornamenti tempestivi alla cittadinanza attraverso i canali istituzionali.