Caltanissetta, Allerta gialla: disposta chiusure scuole e misure precauzionali per il 19 e 20 gennaio

Sulla base delle previsioni meteorologiche disponibili e delle valutazioni diffuse dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, che ha diramato un avviso di allerta gialla, sono state attivate le misure di prevenzione previste nei territori interessati. Le condizioni meteo previste indicano la possibilità di rovesci temporaleschi e, soprattutto, di forti raffiche di vento, con potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Alla luce delle informazioni pervenute e in via strettamente precauzionale, il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro, ha firmato una ordinanza sindacale con la quale vengono disposte una serie di misure a tutela della sicurezza dei cittadini.

In particolare, per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio 2026 è stata disposta:

la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e gli istituti di istruzione superiore, ivi compresi il Conservatorio di Musica “Vincenzo Bellini” e il Consorzio Universitario;

la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fatte comunque salve le esigenze urgenti dell’utenza e fermo restando l’obbligo, per il personale comunale preposto, di recarsi regolarmente presso il proprio posto di lavoro, al fine di garantire i servizi urgenti non prorogabili, ordinari e/o straordinari;

la chiusura al pubblico degli impianti sportivi, delle ville comunali, dei giardini, dei parchi giochi pubblici o aperti al pubblico, comunali e non;

l’annullamento di ogni manifestazione civile e militare programmata sul territorio comunale;

la chiusura al pubblico delle Riserve naturali di Monte Capodarso e Lago Sfondato e del Parco “A. Dubini”;

il divieto di conferire la frazione plastica nella giornata di lunedì 19 gennaio 2026;

il divieto di svolgere lavori in quota nei cantieri temporanei e mobili;

l’obbligo per gli operatori economici che effettuano lavori lungo le strade comunali e non di rafforzare l’ancoraggio della cartellonistica temporanea e mobile, al fine di evitare che la stessa possa essere trasportata dal vento e costituire pericolo per i cittadini e per il transito autoveicolare.

«Si tratta di misure adottate con senso di responsabilità e prudenza – dichiara il sindaco Tesauro – sulla base delle indicazioni della Protezione Civile regionale, con l’obiettivo prioritario di prevenire situazioni di rischio, in particolare quelle legate alle forti raffiche di vento previste».

Il sindaco invita pertanto la cittadinanza a limitare gli spostamenti non strettamente necessari, a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nell’ordinanza e ad adottare comportamenti improntati alla massima attenzione, seguendo esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali diffusi dal Comune e dalla Protezione Civile.

Eventuali ulteriori comunicazioni saranno tempestivamente rese note in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.