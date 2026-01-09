Salute

Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

AdnKronos

Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

Ven, 09/01/2026 - 19:07

Condividi su:

(Adnkronos) – Bomba day a Rovereto domenica 11 gennaio 2026. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Ala e Trento, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale trovata a Rovereto. Cancellati tutti i regionali tra Trento e Ala e i regionali veloci tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Alcuni Frecciarossa saranno limitati a Verona Porta Nuova con soppressione della tratta fino a Bolzano, mentre l'Intercity Bolzano – Bari verrà posticipato. L'orario indicato per il termine delle attività – ossia le 14.30 – è legato all'effettivo completamento dell'intervento degli artificieri.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta