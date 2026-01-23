Australian Open, in campo Sinner, Musetti e Darderi: il programma completo

(Adnkronos) –

Tornano in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Luciano Darderi, agli Australian Open 2026. Nella settima giornata degli Australian Open 2026, che inizia nella notte tra oggi, venerdì 23 gennaio, e domani, sabato 24, il numero due del mondo affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri, mentre Musetti se la vedrà con il ceco Tomas Machac e Darderi con il russo Karen Khachanov nel terzo turno dello Slam di Melbourne. Oltre ai tennisti azzurri toccherà anche a Novak Djokovic contro Van de Zandschulp e Ben Shelton contro Valentin Vacherot, mentre Taylor Fritz se la vedrà con Stan Wawrinka. Nel tabellone femminile protagoniste Amanda Anisimova e Iga Swiatek.

ROD LAVER ARENA – dalle 00:30 ora italiana

Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA) non prima delle 2:00 Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) non prima delle 9:00 Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB) [16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30

[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS) non prima delle 2:00 Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA) non prima delle 4:30 [8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON) non prima delle 9:00 [31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL) Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) non prima delle 2:00 [21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE) non prima delle 7:00 [WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA) [5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE)

KIA ARENA – dalle 00:30

[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) non prima delle 2:00 [13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN) match ancora da assegnare [16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA)

