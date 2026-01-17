Australian Open, da Cobolli e Paolini ad Alcaraz: il programma della prima giornata

(Adnkronos) –

Via agli Australian Open 2026. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 gennaio, il tennis riparte da Melbourne per il primo Slam della nuova stagione, che vede Jannik Sinner arrivare all'appuntamento da bicampione in carica dopo i successi del 2024 e del 2025. L'azzurro però non scenderà in campo nella prima giornata, che vedrà protagonista il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, ma anche Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile fari puntati su Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka. Ecco il programma della prima giornata degli Australian Open 2026:

Rod Laver Arena – dall'1.30 (ora italiana)

Aliaksandra Sasnovich – Jasmine Paolini Alexander Zverev- Gabriel Diallo non prima delle 9 Aryna Sabalenka-Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Carlos Alcaraz Adam Walton



Margaret Court Arena – dall'1.30

Maria Sakkari- Leolia Jeanjean Francisco Cerundolo- Zhizhen Zhang non prima delle 9 Alexander Bublik-Jenson Brooksby Mananchaya Sawangkaew- [28] Emma Raducanu

John Cain Arena – dall'1

Arthur Fery -Flavio Cobolli Elina Svitolina-Cristina Bucsa Frances Tiafoe-Jason Kubler Olga Danilovic-Venus Williams

Kia Arena – dall'1

Talia Gibson-Anna Blinkova Tristan Schoolkate-Corentin Moutet Michael Zheng-Sebastian Korda Anastasia Pavlyuchenkova-Zhuoxuan Bai

1573 Arena – dall'1

Miomir Kecmanovic-Tomas Martin Etcheverry Ekaterina Alexandrova-Zeynep Sonmez Benjamin Bonzi-Cameron Norrie

ANZ Arena – dall'1:00

Dayana Yastremska-Elena-Gabriela Rouse Elsa Jacquemot-Marta Kostyuk Camilo Ugo Carabelli-Marton Fucsovics Suzan Lamens-Anastasia Potapova

Court 6 – dall'1

Yulia Putintseva-Beatriz Haddad Maia Emilio Nava-Kyrian Jacquet Yannick Hanfmann-Zachary Svajda

Court 7 – dalle 4

Patrick Kypson-Francisco Comesana Polina Kudermetova-Guiomar Maristany Zuleta De Reales

Court 8 – dalle 3

Caty McNally-Himeno Sakatsume Liam Draxl-Damir Dzumhur

Court 13 – dalle 4

Hailey Baptist-Marketa Vondrousova Arhur Cazaux-Jaime Faria Gli Australian Open saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)