Arezzo, crolla una palazzina dopo un’esplosione: tre feriti, grave un’ottantenne

(Adnkronos) – Una palazzina di due piani è parzialmente crollata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 15 gennaio, nella località Il Matto, nel comune di Arezzo, a seguito di un'esplosione. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 17.22, ha provocato anche lo sviluppo di un incendio, domato dai vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona intervenuti sul posto. Tre persone sono rimaste ferite: un uomo e due donne. Una donna di 80 anni è in condizioni gravi (codice rosso) ed è stata trasferita con l'elisoccorso a un centro specializzato per le ustioni; l'uomo è in codice giallo e l'altra donna in codice verde. Tutti sono stati soccorsi e affidati alle cure del personale del 118 dell’Asl Toscana sud est. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, carabinieri e altre forze dell’ordine. Per coordinare le operazioni di soccorso è stato attivato il gruppo maxiemergenze 118 Arezzo, con l’impiego di elisoccorso Pegaso 2, automedica, ambulanze infermierizzate della Misericordia di Castiglion Fiorentino, Croce Rossa e Croce Bianca di Arezzo. I vigili del fuoco stanno proseguendo le ricerche tra le macerie per verificare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte, anche con l’ausilio di unità cinofile, ma al momento non risulterebbero altri dispersi. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’esplosione e del conseguente crollo dell’edificio.

