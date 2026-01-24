Alessandra Martines, la lotta della figlia contro il tumore: “La paura era sempre presente”

(Adnkronos) – "La paura era sempre presente". Alessandra Martines, ospite oggi a Verissimo, ha parlato per la prima volta pubblicamente della lotta della figlia Stella contro il tumore. "All'inizio c'è stato un errore di diagnosi, si credeva fosse una mononucleosi e quindi si è perso un po' di tempo", ha raccontato l'attrice nel salotto di Silvia Toffanin. Dopo varie analisi, è arrivata la diagnosi: "A mia figlia è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin. Abbiamo affrontato la chemioterapia e la radioterapia. Sono delle prove toste", ha detto l'attrice che ha ricordato quel periodo molto difficile. Stella ha affrontato la malattia all'età di 21 anni: "La paura era sempre presente. Dentro di te hai paura che tua figlia possa morire. Sei dentro a un tunnel, ma devi andare avanti perché non si ha scelta". Oggi, però, Stella sta bene. "La sua malattia è in remissione totale", ha detto Alessandra Martines che poi ha aggiunto: "Stella ha trovato la fede. Ha abbandonato tutto quello che poteva avere a che fare con il mondo dello spettacolo e oggi studia teologia".

