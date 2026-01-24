Afghanistan, Meloni: “Stupore per parole Trump su soldati Nato, non sono accettabili”

(Adnkronos) – "Il Governo italiano ha appreso con stupore le dichiarazioni del Presidente Trump secondo cui gli alleati della Nato sarebbero 'rimasti indietro' durante le operazioni in Afghanistan". Sono le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una nota. Il riferimento è alle dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo cui i soldati della Nato schierati in Afghanistan sarebbero "rimasti indietro" rispetto ai militari americani. "Dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, la Nato ha attivato l'Articolo 5 per la prima e unica volta nella sua storia: un atto di solidarietà straordinario nei confronti degli Stati Uniti. In quell'imponente operazione contro chi alimentava il terrorismo, l'Italia rispose immediatamente insieme agli alleati, dispiegando migliaia di militari e assumendo la piena responsabilità del Regional Command West, una delle aree operative più rilevanti dell’intera missione internazionale", afferma Meloni- "Nel corso di quasi vent'anni di impegno, la nostra Nazione – sottolinea – ha sostenuto un costo che non si può mettere in dubbio: 53 soldati italiani caduti e oltre 700 feriti mentre erano impegnati in operazioni di combattimento, missioni di sicurezza e programmi di addestramento delle forze afghane. Per questo motivo, non sono accettabili affermazioni che minimizzano il contributo dei Paesi Nato in Afghanistan, soprattutto se provengono da una nazione alleata". Italia e Stati Uniti, rileva, "sono legati da una solida amicizia, fondata sulla comunanza di valori e sulla collaborazione storica, ancora più necessaria di fronte alle molte sfide in atto. Ma l'amicizia necessita di rispetto, condizione fondamentale per continuare a garantire la solidarietà alla base dell’Alleanza Atlantica".

Le parole di Trump hanno suscitato nelle scorse ore la reazione del Regno Unito. Le esternazioni del presidente americane sono state stigmatizzate dal principe Harry, che ha prestato servizio in Afghanistan, e dal premier Keir Starmer. Oggi, Trump ha corretto il tiro in relazione ai soldati britannici. ''I grandi e coraggiosi soldati del Regno Unito saranno sempre con gli Stati Uniti d'America!'' e ''l'esercito britannico, con un cuore e un'anima straordinari, non è secondo a nessuno (tranne gli Stati Uniti!). Vi amiamo tutti e vi ameremo per sempre!'', ha scritto Trump sul social Truth. "In Afghanistan, 457 persone sono morte, molti sono rimasti gravemente feriti, e sono stati tra i più grandi guerrieri di tutti i tempi. E' un legame troppo forte per essere spezzato'', ha aggiunto riferendosi in particolare ai rapporti tra Stati Uniti e Gran Bretagna.

