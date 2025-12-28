Una serata memorabile in Cattedrale: i Baltimora Gospel Singers incantano Caltanissetta

Una Cattedrale gremita in ogni ordine di posto e un clima di profondo raccoglimento hanno accompagnato, sabato 27 dicembre, una serata che ha lasciato il segno nella vita culturale cittadina. Il concerto dei Baltimora Gospel Singers ha regalato a Caltanissetta uno degli appuntamenti più intensi del periodo natalizio, confermando una partecipazione straordinaria del pubblico e un livello artistico unanimemente riconosciuto come altissimo.

Sin dalle prime note il pubblico è stato coinvolto in un viaggio musicale capace di intrecciare i grandi classici del gospel alle più note canzoni internazionali di Natale. Voci potenti e vellutate armonie curate ed energia travolgente hanno dato vita a un’esibizione accolta da applausi lunghi e convinti in un dialogo continuo tra coro e platea. Il contesto della Cattedrale di Caltanissetta ha amplificato il valore spirituale del concerto rendendo l’esperienza ancora più intensa e partecipata.

L’evento è stato prodotto da Dal Vivo Spettacoli, con il coordinamento del suo rappresentante Marco Grimaldi, la stessa realtà che cura la stagione teatrale nazionale comunale 2025/2026 “Atto 150 – Sogni a Teatro”, ospitata al Teatro Regina Margherita. Una rassegna che ha già fatto registrare un grande successo nelle prime due date con Enigma di Peppino Mazzotta, andato in scena il 18 novembre, e con Macbeth interpretato il 10 dicembre da Daniele Pecci e Laura Marinoni, spettacoli che hanno confermato l’attenzione e l’apprezzamento del pubblico.

Ora l’attesa è rivolta al terzo appuntamento in programma il 16 gennaio con Maurizio Casagrande protagonista de Il viaggio del papà, mentre la stagione proseguirà nei mesi successivi con gli altri spettacoli previsti in cartellone fino alla conclusione primaverile.



Grande la soddisfazione espressa dall’assessore alla Cultura Giovanna Candura, che ha voluto sottolineare il valore del percorso intrapreso:

«La risposta straordinaria del pubblico, sia per il concerto gospel che per la stagione teatrale, ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Stiamo lavorando per offrire alla città eventi di grande qualità, capaci di coinvolgere, emozionare e valorizzare i luoghi simbolo di Caltanissetta. La partecipazione così ampia è la più bella gratificazione per l’impegno che l’Assessorato sta portando avanti».

Il concerto dei Baltimora Gospel Singers, a ingresso gratuito e promosso per il Comune di Caltanissetta, si inserisce così in un contesto culturale particolarmente vivace, segnato da una risposta concreta della città e da una programmazione che continua a raccogliere consenso e partecipazione.