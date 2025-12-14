Udinese-Napoli, gol di Davis annullato dopo check Var ‘senza annuncio’. Cos’è successo

(Adnkronos) – Episodio da moviola durante Udinese-Napoli, partita della 15esima giornata di Serie A oggi, domenica 14 dicembre. Nel corso del secondo tempo, è stato annullato il gol dell'1-0 dei bianconeri per un fuorigioco. Cos'è successo? Grande azione di Zaniolo e imbucata per Bertola: il difensore si accentra, tira e Milinkovic-Savic respinge in tuffo. Il pallone vaga in area e il primo a raggiungerlo è Davis, che fa 1-0 tra le proteste dei giocatori del Napoli. Dopo check Var, il gol viene annullato ma non c'è l'announcement in campo dell'arbitro Sozza come da protocollo. Il motivo? Problemi tecnici.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)