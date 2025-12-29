Trump: “Netanyahu è eroe che va graziato, senza di lui Israele non esisterebbe”

(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, è ''un ottimo premier'', un vero e proprio ''eroe di guerra'' al quale dovrebbe essere concessa ''la grazia nel suo processo penale''. Lo ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump, ricevendo il premier israeliano a Mar-a-Lago e affermando che Israele "non esisterebbe" senza Netanyahu. A una domanda sulla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco per Gaza, Trump ha risposto che ''bisogna disarmare Hamas''. ''La situazione di Gaza è molto difficile'', ma ''la ricostruzione inizierà presto'', ha aggiunto accanto al premier israeliano. Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha smentito di aver parlato con Trump della grazia a Netanyahu. Lo riporta il sito di Haaretz. La grazia "è in arrivo", ha detto Trump a Mar-a-Lago parlando accanto a Netanyahu. Nelle scorse settimane il premier israeliano ha formalmente presentato al presidente Herzog una richiesta di grazia dopo che Trump aveva precedentemente espresso il suo sostegno.

