Trump come ‘Il Gladiatore’, il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026

Mer, 31/12/2025 - 13:59

(Adnkronos) – "Il presidente Trump prepara il suo team per il 2026". Come nelle scene del 'Gladiatore'. In un video diffuso sull'account X della Casa Bianca si vedono immagini del film con gli uomini che si preparano alla battaglia.   Imperdibile la chiusura con la celebre frase "al mio segnale, scatenate l'inferno" a cui ne seguono altre del tycoon tra mezzi militari e forze Usa schierate per il saluto. E la didascalia: "Siamo solo all'inizio". 
