Trentini, Mattarella telefona alla madre: “Solidarietà e vicinanza”

Trentini, Mattarella telefona alla madre: "Solidarietà e vicinanza"

Mar, 23/12/2025 - 18:16

Mar, 23/12/2025 - 18:16

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato nei giorni scorsi alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Alla signora Armanda Colusso il capo dello Stato ha manifestato vicinanza e la solidarietà a nome di tutto il Paese.  
