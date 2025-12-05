Spotify Wrapped Park a Milano: la musica del 2025 diventa esperienza immersiva

(Adnkronos) – Con l’uscita dell'iconica campagna Spotify Wrapped, che riepiloga le canzoni e i podcast più ascoltati dell'anno a livello globale e nazionalela piattaforma di streaming musicale porta per la prima volta l'esperienza a un nuovo livello fisico: il Wrapped Park. L'evento, descritto come un'esperienza immersiva, unica e gratuita, è aperto al pubblico a Milano, in Via Tortona 32, il 5 e 6 dicembre, dalle 16:30 alle 23:00. L'iniziativa si configura come un omaggio agli amanti della musica e mira a rafforzare ulteriormente il legame tra fan e artisti, celebrando un anno di ascolti e scoperte tramite Spotify. Un Parco a Tema per le Hit NazionaliIl Wrapped Park è stato concepito per trasformare l'energia delle hit del 2025 in installazioni interattive e giochi, senza palchi né performance live. Gli artisti che hanno segnato l'anno sono celebrati con giostre e attrazioni che introducono i visitatori all’interno del loro immaginario, tra luci, suoni e installazioni sorprendenti. "Spotify Wrapped Park trasforma i dati di ascolto in un’esperienza concreta e immersiva: un luogo dove celebrare la musica del 2025 con installazioni, giochi a tema e omaggi agli artisti più ascoltati. Quando si integrano esperienze digitali ed eventi dal vivo, motore delle connessioni reali, si può creare un valore unico per le persone." Federica Tremolada General Manager Europe di Spotify. I partecipanti potranno trovare: il Carosello delle Baddie dedicato ad ANNA, il Bowling di Sfera Ebbasta & Shiva, il Ring di Olly, i Tarocchi di Lucio Corsi, la Cabina Telefonica di Gaia, il Toro Meccanico di Lazza, la Pesca dei Pinguini Tattici Nucleari, Il tiro al bersaglio di Alfa e il photo booth tema fuorilegge di Rose Villain. Il percorso è completato da easter egg e photo opportunity distribuite lungo le aree, oltre a spazi dedicati a snack e bevande, trasformando la musica in un’esperienza immersiva da condividere.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)