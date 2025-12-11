Spesa farmaceutica, Faraoni al viceministro: «Nessuna critica al Governo, solo una richiesta a rivedere le norme nell’ottica della collaborazione istituzionale»

«Nel chiedere ai ministeri della Salute, dell’Economia e ad Aifa una revisione delle norme nazionali che stanno incidendo negativamente sulla spesa farmaceutica delle Regioni, abbiamo inteso operare, come abbiamo sempre fatto, nell’ottica della leale collaborazione tra Stato e Regione, che non è mai reciprocamente mancata nel corso di questa legislatura». Lo afferma l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri alla stampa dal viceministro Marcello Gemmato.

«Le note che abbiamo trasmesso – prosegue Faraoni -, prendono in considerazione analiticamente gli effetti di alcune norme introdotte sia nel 2023 sia nel 2024, ovvero un deciso incremento della spesa che le Regioni devono affrontare annualmente per l’acquisto di farmaci. Nessuna contestazione e nessuna critica al governo nazionale, quindi, solo l’invito a valutare, nell’ambito della nuova legge di Stabilità nazionale, una revisione delle norme oggetto della comunicazione. È per questa ragione – conclude – che abbiamo appreso con rammarico delle dichiarazioni del viceministro nei confronti della nostra iniziativa, che si iscrive nell’ambito della sinergia che da sempre ha caratterizzato i rapporti tra governi nazionale e regionale, per il solo bene dei pazienti e del sistema sanitario».