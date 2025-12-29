Sicilia, Schifani: “Rimpasto di giunta è un atto dovuto, da DC modelli gestionali non consoni per me”

“Il rimpasto è un atto dovuto, non posso mantenere ancora delle caselle che scontano l’assenza di due assessori. Gli assessorati devono funzionare”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti del rimpasto di giunta. “Io ho adottato una scelta di fondo su quello che è emerso dalle indagini” sull’ex Governatore Salvatore Cuffaro, oggi ai domiciliari e di altri componenti della Dc. Schifani ha estromesso dal governo i due assessori della Dc. “Nulla è cambiato rispetto a quanto detto due mesi fa sul fatto di avere estromesso un partito dalla giunta. Ha dimostrato di avere dei modelli gestionali non consoni ai miei punti di vista sulla trasparenza o legalità”, ha aggiunto Schifani. (Adnkronos)