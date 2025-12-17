Sicilia, risorse idriche: aggiornato il Piano di tutela delle acque della Regione

Un passo importante in direzione del corretto utilizzo e della razionalizzazione delle risorse idriche. La Regione Siciliana, attraverso l’Autorità di bacino della Presidenza, ha redatto l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque alla luce delle novità introdotte dalla recente normativa nazionale e comunitaria e anche in considerazione della persistente crisi idrica legata ai prolungati periodi di siccità che interessano il territorio regionale. Si tratta di uno strumento fondamentale per il soddisfacimento dei fabbisogni civili, agricoli e produttivi, nonché per la tutela della qualità delle acque e la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

Il documento analizza l’utilizzo delle risorse idriche e pianifica le misure e gli interventi necessari per una gestione sostenibile, nonché per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici e delle situazioni di emergenza idrica. L’elaborato, che sarà sottoposto per un periodo minimo di sei mesi a tutti gli stakeholders per una consultazione pubblica, propone un’analisi della disponibilità delle risorse, della domanda e dei principali usi (potabile, irriguo, industriale), valutando le pressioni esercitate sui corpi idrici superficiali e sotterranei e le strategie di gestione adottate, tra cui investimenti infrastrutturali, riduzione delle perdite, misure di efficienza, sistemi di monitoraggio e pianificazione per eventi estremi.

La ricognizione delle risorse è stata sviluppata sulla base dei dati e delle metodologie del terzo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia, in coerenza con il principio di sostenibilità ambientale, sociale ed economico-finanziaria previsto dalla Direttiva 2000/60/CE.

Il documento conferma e aggiorna gli indirizzi già delineati, integrandoli con le più recenti esperienze e indicazioni a livello nazionale e comunitario, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale e garantire la tutela della risorsa acqua per le generazioni presenti e future.