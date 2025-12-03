Sicilia. Inchiesta Cuffaro, Romano: “Contento che per il gip non ci siano esigenze cautelari”

“Ancora non ho letto la misura, ho visto però che hanno riqualificato il reato per Cuffaro in traffico di influenza. Ma non conosco le motivazioni dell’ordinanza. Sono, comunque, conteno del fatto che, come dice il gip, non ci sono le esigenze cautelari nei miei confronti”. Così all’Adnkronos il deputato di Noi moderati Saverio Romano, per il quale la Procura aveva chiesto l’arresto nell’ambito dell’inchiesta per corruzione nella sanità. La gip ha respinto la richiesta. (Adnkronos)