Sicilia, il presidente dell’ARS Galvagno: “Rimpasto strategico in vista del 2027”

“Credo che dopo tre anni e qualche mese un rimpasto sia fisiologico e possa essere anche strategico in funzione di quelli che sono quasi due anni che ci separano dalle prossime elezioni”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionle siciliana, Gaetano Galvagno, nella sede dell’Ars di Catania per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare siciliana. “Fare una riflessione, appunto, su un rimpasto – ha aggiunto l’esponente di FdI – credo sia cosa buona e giusta, non ci vedo nulla di male. Tra l’altro finora a parte qualche rettifica non era stato fatto nulla in tal senso e credo che il presente della Regione, seppure ancora non mi sia confrontato nei dettagli con lui, sia assolutamente favorevole anche per rinsaldare quella maggioranza che dovra’ essere la stessa alle prossime elezioni del 2027”. (AGI)