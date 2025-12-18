Sicilia. Fondi editoria, Schifani: «Bene finalmente voto Ars»

Salute

Gio, 18/12/2025 - 20:32

«L’approvazione della norma sui fondi all’editoria rappresenta un risultato importante e atteso. Una scelta doverosa che il mio governo ha sempre sostenuto, e riproposto anche oggi, per rafforzare il pluralismo dell’informazione tipico di un Paese democratico. Il voto palese dell’Aula dimostra che la leale collaborazione istituzionale è l’unica via per dare risposte concrete e responsabili alla società siciliana».Lo dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani.

