Salute

Sicilia, Commissione bilancio approva la Finanziaria

Redazione 3

Sicilia, Commissione bilancio approva la Finanziaria

Gio, 04/12/2025 - 11:40

Condividi su:

Semaforo verde della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana alla legge di stabilità 2026-2028. Il testo, lievitato di una quarantina di articoli rispetto al ddl varato dalla giunta Schifani, è stato approvato dai deputati di maggioranza. Assenti Pd e Movimento 5 stelle, che ieri avevano abbandonato i lavori in segno di protesta. I deputati di Sud chiama nord sono rimasti in commissione astenendosi al momento del voto. La legge di stabilità sbarcherà martedì 9 dicembre in Aula. (Dire) 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta