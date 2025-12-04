Sicilia, Commissione bilancio approva la Finanziaria

Semaforo verde della commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana alla legge di stabilità 2026-2028. Il testo, lievitato di una quarantina di articoli rispetto al ddl varato dalla giunta Schifani, è stato approvato dai deputati di maggioranza. Assenti Pd e Movimento 5 stelle, che ieri avevano abbandonato i lavori in segno di protesta. I deputati di Sud chiama nord sono rimasti in commissione astenendosi al momento del voto. La legge di stabilità sbarcherà martedì 9 dicembre in Aula. (Dire)