Salute

Serie A, oggi Inter-Como 1-0 – La partita in diretta

AdnKronos

Serie A, oggi Inter-Como 1-0 – La partita in diretta

Sab, 06/12/2025 - 17:32

Condividi su:

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo e oggi, sabato 6 dicembre, affronta il Como. I nerazzurri ospitano la squadra di Fabregas a San Siro, dopo aver centrato due successi nelle ultime due gare (in campionato contro il Pisa e in Coppa Italia contro il Venezia). Dall'altra parte, gli ospiti aggancerebbero i nerazzurri al terzo posto con un successo. Calcio d'inizio alle 18. 
Dove vedere Inter-Como? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile anche in streaming sull'app di Dazn Martedì 9 dicembre impegno di Champions importante per i nerazzurri, che ospitano il Liverpool a San Siro. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta