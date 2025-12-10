Salute

Scala, malore per il maestro Chailly: interrotta l’opera, pubblico a casa

AdnKronos

Scala, malore per il maestro Chailly: interrotta l’opera, pubblico a casa

Mer, 10/12/2025 - 23:53

Condividi su:

(Adnkronos) – Il Maestro Riccardo Chailly è stato colto da un malore questa sera, mentre dirigeva la seconda recita di “Una lady Macbeth del distretto di Mcensk” al Teatro alla Scala. L’annuncio è stato dato dopo il secondo intervallo dell’opera che il 7 dicembre ha inaugurato la nuova stagione lirica del Teatro milanese.  La rappresentazione è stata così interrotta. In teatro è intervenuta la guardia medica per assistere Chailly. Nel frattempo il pubblico ha lasciato il teatro, dopo che è stato avvisato dell’interruzione. Chailly, 72 anni, è stato portato con l’ambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso. A quanto apprende l'Adnkronos, il Maestro è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Monzino.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta