Santa Barbara, Caltanissetta rende omaggio ai Vigili del Fuoco: Messa solenne in Cattedrale e spettacolare omaggio sulla facciata

Si è svolta oggi, come da tradizione, a Caltanissetta la celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Il momento centrale delle celebrazioni è stato rappresentato dalla Santa Messa officiata in Cattedrale da Sua Eccellenza il Vescovo Mario Russotto, alla presenza delle massime autorità civili, politiche e militari della città e della provincia, oltre ai vertici del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Nel corso della sua omelia, il presule ha rivolto un pensiero speciale al valore del servizio, del sacrificio e della protezione che i Vigili del Fuoco assicurano quotidianamente al territorio, sottolineando l’impegno quotidiano a tutela della sicurezza collettiva, spesso in contesti estremamente complessi e rischiosi.

Al termine della funzione religiosa, si è vissuto uno dei momenti più suggestivi della giornata: una squadra dei Vigili del Fuoco ha raggiunto con l’autoscala la facciata della Cattedrale per collocare il grande telo raffigurante Santa Barbara e deporre una corona di fiori, quale segno di devozione e gratitudine. Durante lo srotolamento del telo sulla facciata, l’intera scena è stata arricchita dall’accensione di fumogeni arancioni, che hanno creato un effetto visivo di forte impatto emotivo, rendendo il gesto ancora più solenne e scenografico.

Il tema scelto per la ricorrenza di quest’anno è stato quello della “famiglia dei vigili del fuoco” e delle “famiglie dei vigili del fuoco”, un richiamo al valore della comunità e alla rete di affetti che sostiene gli operatori del Corpo nel loro delicato e impegnativo lavoro quotidiano.

Durante il suo intervento, il comandante provinciale Salvatore Cantale ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, definendo Caltanissetta una “provincia modello” per la forte sinergia esistente tra realtà operative e amministrative del territorio, elemento fondamentale per garantire risposte efficaci alle emergenze.

Una giornata intensa e partecipata, che ha unito fede, riconoscenza e orgoglio civile, rafforzando il legame tra la comunità nissena e i suoi Vigili del Fuoco, sotto la protezione di Santa Barbara, simbolo di coraggio, servizio e speranza.