Salute

Roma, ragazza denuncia: “Violentata fuori dalla metro”

AdnKronos

Roma, ragazza denuncia: “Violentata fuori dalla metro”

Mar, 09/12/2025 - 17:26

Condividi su:

(Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre uomini all’uscita della metro Jonio a Roma. L’episodio sarebbe avvenuto domenica, dopo mezzanotte, fuori dalla stazione della linea B1. La giovane ha raccontato ai carabinieri di essere stata bloccata da due uomini e violentata da un terzo. I militari dell’Arma hanno avviato subito gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta