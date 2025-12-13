Roma, blocco del traffico domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette

(Adnkronos) –

Stop al traffico a Roma a causa del troppo smog. È quanto deciso dal Campidoglio per domenica 14 dicembre, in cui non sarà permessa la circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area della cosiddetta Ztl Fascia Verde. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato un'ordinanza specifica dopo che, secondo quanto segnalato dall'Arpa Lazio, i livelli di smog avevano superato i limiti nazionali. Il blocco del traffico a Roma nella giornata di domenica 14 dicembre riguarderà quindi le auto euro 3 benzina ed euro 4 diesel, così come ciclomotori e motoveicoli, che siano a tre o quattro ruote, alimentati a gasolio euro 2. Saranno inoltre interdetti alla circolazione anche autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 per il trasporto merci (categorie N1, N2 e N3). Il blocco sarà quindi imposto nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e 10.30 della mattina e tra le 17 e le 20 del pomeriggio di domenica 14 dicembre. Ulteriori limitazioni riguarderanno "l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle e il divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo”, si legge nella nota diffusa dal Campidoglio. Il traffico a Roma, domenica 14 dicembre, sarà interdetto nella cosiddetta 'Ztl Fascia Verde', confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la circolazione per i mezzi di locomozione più inquinanti. Ecco tutte le vie interdette al traffico: circonvallazione Aurelia circonvallazione Cornelia via Domenico Tardini via della Pineta Sacchetti via Vittorio Montiglio via Luigi Arbib Pascucci via Trionfale largo Cervinia via Igea piazza Walter Rossi via della Camilluccia piazza dei Giuochi Delfici via Cassia via Vilfredo Pareto largo Pasquale Saraceno via Giovanni Fabbroni via Flaminia Nuova via dei Due Ponti via Flaminia via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto) via Flaminia via Flaminia Nuova via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce) via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa) via Flaminia via Flaminia (rampa laterale Barendson) via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo) Salita di Castel Giubileo via Grottazzolina via di Castel Giubileo via Bolognola via Salaria via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona) via Salarla Ponte Salario via dei Prati Fiscali piazza Pier Carlo Talenti via Ugo Ojetti via Arturo Graf viale Kant viale Egidio Galbani

